Verzekeraar haalt het meestal van patiënt

Bij discussies over weigering of bijkomende premies trekken verzekeraars bijna altijd aan het langste eind. Als patiënten naar het Opvolgingsbureau stappen, dat zich moet buigen over schuldsaldoverzekeringen, krijgen ze in ruim acht op de tien gevallen ongelijk. 'Soms is het risico nu eenmaal groter.'

Wie problemen heeft om een schuldsaldoverzekering vast te krijgen, kan sinds 2015 naar het 'Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering' stappen. Vorig jaar deden 488 mensen dat. Bij 215 mensen was er sprake van een hoge 'bijpremie' en 273 werden zelfs een verzekering geweigerd. Het gaat voornamelijk om mensen met kanker, suikerziekte, hartproblemen, psychische aandoeningen of een combinatie van verschillende aandoeningen (polypathologie). Opmerkelijk: in ruim acht op de tien gevallen oordeelde dat Opvolgingsbureau dat de verzekeraars gelijk hadden.