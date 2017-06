Verwondering is besmettelijk

"Dat is toch een beetje eng!" Het is iets over drie uur in het van ouders en kinderen vergeven park van Vorst, waar het kinderkunstenfestival SuperVliegSuperMouche plaatsvindt. Stella, het klasgenootje en vriendinnetje van ons vijfjarige nichtje Julia, weet niet goed wat ze van die giraffen moet vinden. Nu ja, giraffen: een vijfjarige maak je niet zomaar alles wijs. "Dat zijn mensen in een giraffenpak!" En die lange benen dan? "Dat komt doordat ze op stokken lopen." Maar wanneer de drie acrobaten van Teatro Pavana, verholen in hun giraffenpak, zich in beweging zetten, maakt de wijsheid plaats voor verwondering en fascinatie.