Vertrouwenspersoon unief viel zelf studenten lastig

Uitgerekend de man die aan de KU Leuven een aanspreekpunt was voor ongewenst seksueel gedrag, is de voorbije week ontslagen voor zulke feiten. Het dossier heeft het over onder meer ongepaste berichten en aanrakingen, tot aan het kruis toe.

Ontslagen KU Leuven-medewerker Johan M., een veertiger, stond bekend als sympathieke knuffelbeer, maar voor enkele ingenieurs in spe was de maat vol na een China-reis in april. Minstens vier studenten raapten in mei hun moed bijeen om het gedrag van de coördinator Studenten- en Onderwijsadministratie aan te kaarten. Niet evident, want hij was vakbondsafgevaardigde. Begin juni volgde er een verhoor bij de vicerector Studentenbeleid. Daar ging het onder meer over de WhatsApp-groep 'Zuiplappen in China'.

'Ik verwacht u'

Toen een student 'seks' postte in de groep, repliceerde M. als volgt: "Ik verwacht u".