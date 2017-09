Verslaggevers in de wind: is dat wel zo verstandig?

Het is een ritueel op de Amerikaanse buis: bij een grote storm rukken reporters uit om live verslag te doen van het noodweer. En dan het liefst terwijl ze bijna worden weggeblazen door de wind. 'Zo doen we dat', twitterde CNN-reporter Kyung Lah, 'we brengen u naar het verhaal.' Miljoenen inwoners van Florida is opgedragen huis en haard te evacueren vanwege orkaan Irma. Voor mensen die zich in het stormgebied bevinden geldt een avondklok. Iedereen moet een directe confrontatie met Irma mijden. Maar voor tv-verslaggevers lijken andere natuurwetten te gelden. Dus stond CNN-reporter Bill Weir zondag op de Florida Keys, waar hij in een gierende hoosbui met moeite overeind bleef.