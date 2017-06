Vermist jongetje levenloos uit water gehaald

Het jongetje van vier jaar dat sinds 17.30 uur als vermist was opgegeven in provinciaal domein De Gavers in Harelbeke, is na 20 uur levenloos uit het water gehaald. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk gisterenavond. Sinds 18 uur was er in De Gavers een grote zoekactie aan de gang naar de peuter. Politie en brandweer ter plaatse kregen versterking van duikers, een helikopter en een sonarboot. Na een zoektocht van ruim twee uur vonden ze het kind terug in het water. De jongen was helaas overleden.