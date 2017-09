Vermijd valpartij door verwarmde fietspaden

Tijdens de wintermaanden gaan heel wat fietsers tegen de vlakte en daar willen de ingenieurs van de UAntwerpen iets aan doen door verwarmde fietspaden te introduceren. Het project Heat Exchanging Asphalt Layers maakt gebruik van IT-applicaties om asfalt op te warmen en af te koelen via buisjes waar water door stroomt. In de zomer wordt de warmte die het asfalt opneemt, opgeslagen in de bodem met behulp van een warmtewisselaar. Die opgeslagen energie wordt tijdens de wintermaanden dan geleidelijk verspreid door de buisjes, waardoor er geen ijzel gevormd wordt op het asfalt van de fietspaden. Naast veiligere fietspaden zou de toepassing ook zorgen voor een beter behoud van de wegen, omdat scheuren in het asfalt door de verwarming vermeden worden.