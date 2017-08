Verkrachtingszaak tegen Polanski niet geseponeerd

Samantha Geimer, die als dertienjarig meisje door filmregisseur Roman Polanski werd verkracht, verzocht de rechter om de al veertig jaar lopende zaak te beëindigen. Zij heeft het de filmmaker, bekend van onder meer Chinatown en The Pianist, vergeven, zegt ze. Bovendien hebben zij en haar gezin last van de voortdurende aandacht van de media. Polanski (84) heeft toegegeven dat hij in 1977 in Los Angeles geslachtsgemeenschap had met Geimer. Hij zat daarvoor 42 dagen in voorarrest, maar vluchtte het land uit voordat zijn zaak voorkwam. Sindsdien is de regisseur voortvluchtig; hij verbleef onder meer in Zwitserland en Polen.