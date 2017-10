Vergrijzing bereikt kantelpunt

Vandaag zijn in Vlaanderen evenveel vijftigers als dertigers aan de slag. De vergrijzing heeft in ons land daarmee een belangrijk kantelpunt bereikt. Vlaamse bedrijven stellen nu evenveel vijftigers als dertigers te werk. Om even te vergelijken: in 1996 waren er voor elke vijftiger nog drie dertigers aan de slag. Dat blijkt uit cijfers van het Steunpunt Werk. Deze verandering die zich op de werkvloer aftekent, heeft grote gevolgen. Wanneer de huidige generatie vijftigers met pensioen gaat, zijn er niet genoeg jongeren om hen te vervangen. "Die situatie is nog nooit vertoond in de geschiedenis", zegt Jan Denys, arbeidsmarktspecialist aan De Tijd. "Normaal waren er altijd meer dertigers aan het werk dan vijftigers, maar door de babyboomgeneratie is die verhouding verstoord."