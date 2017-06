Vergoedingen Mayeur en Peraïta liggen nog hoger

Voormalig OCMW-voorzitter Pascale Peraïta (PS) en gewezen Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) zouden bij de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial nog meer verdiend hebben dan eerst werd aangenomen. Volgens Le Soir hebben ze tussen 2008 en 2016 elk meer dan 110.000 euro aan zitpenningen binnengerijfd. Pascale Peraïta streek tussen 2008 en 2016 in totaal 113.400 euro aan zitpenningen op, partijgenoot Mayeur kon op 112.980 euro rekenen. Mogelijk ligt dat bedrag in werkelijkheid nog hoger, nu in de onderzoekscommissie naar de schandalen bij Samusocial aan het licht is gekomen dat er al sinds 2006 zitpenningen werden uitbetaald. Die cijfers zijn nog niet bekend, maar het is alleszins opmerkelijk, aangezien de statuten van de vzw dergelijke vergoedingen pas officieel sinds 2014 toelaten.