Vergeet na zondag hervormingen in eurozone

Duitsland leek te zullen ontsnappen aan het extreemrechtse spook dat door Europa jaagt. Dat was een illusie, zoals duidelijk werd na de Duitse parlementaire verkiezingen van afgelopen zondag. En als het spook in Duitsland wordt opgemerkt, is het toch nog altijd meer angstaanjagend dan in andere landen. Ik zal het voor het overige niet hebben over spoken, wel over de vraag wat de implicaties kunnen zijn van het nieuwe politieke landschap in Duitsland voor de Europese Unie en meer specifiek voor de eurozone. Na de Franse verkiezingen ontstond de hoop dat onder impuls van een nieuw Frans-Duits akkoord fundamentele hervormingen in de eurozone mogelijk werden. Een fundamenteel probleem van de eurozone is dat deze onder impuls van Duitsland een disciplinaire unie is geworden die tijdens recessies te veel budgettaire bezuinigingen oplegt en zo de recessie dieper en langer maakt.