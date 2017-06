Verduiveld!

In die brief sloegen de geestelijken 'Kind van de duivel' van Nederlandse rapper Jebroer in de ban. Want een song met 'verderfelijke' lyrics als "ik ben een kind van de duivel / mama, jij hoeft niet te huilen / feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is / hoop dat je deze draait op mijn begrafenis", daar moeten wel vodden van komen. Dat kan niet anders dan kinderen negatief beïnvloeden. De Vereniging van Vlaamse Schooldirecteurs verzekerde dat ze scholen ging waarschuwen voor het choquerende nummer en Ketnet liet meteen weten dat 'Kind van de Duivel' niet op zijn digitale radio wordt gedraaid.