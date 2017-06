Verdronken op zoek naar een beter leven

Het is een beeld dat blijft beklijven. Een Libische vrouw wordt levenloos uit het water gehaald nadat ze tevergeefs probeerde om Italië te bereiken. Haar naam of leeftijd kennen we niet. Helaas hebben we dergelijke beelden de afgelopen jaren al vaker gezien: vluchtelingen die, hopend op een beter leven, het risico nemen om in een gammel bootje de oversteek naar Europa te wagen en die hachelijke onderneming met hun leven bekopen. Het valt te vrezen dat ook de komende maanden nog heel wat vluchtelingen de verdrinkingsdood zullen sterven. In Libië zouden immers tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen klaar staan om naar Italië te trekken. Mogelijk betekent dat het begin van een nieuwe opstoot van de vluchtelingencrisis. Italië dreigt er alvast mee om schepen van hulporganisaties die vluchtelingen redden op de Middellandse Zee niet meer te laten aanmeren.