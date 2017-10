Verdachte Serry na 4,5 jaar vrij

Pierre Serry (67), een van de vier verdachten op het proces rond de kasteelmoord, komt mogelijk vandaag vrij. De man zit al 4,5 jaar in voorhechtenis. De Brugse correctionele rechtbank besliste dat hij de gevangenis onder voorwaarden mag verlaten. Serry was patiënt van huisdokter André Gyselbrecht. Toen die eind 2011 met hem sprak over zijn vermoedens van seksueel misbruik door zijn schoonzoon op diens dochtertje en zei dat hij "hem ging dooddoen", was het Serry die zou hebben geantwoord: "Ge moet gij dat niet zelf doen." Serry regelde via Evert de Clercq een terminaal zieke Nederlandse huurdoder. Het lichaam van Stijn Saelens werd twee weken na de moord aangetroffen in een haastig gegraven put vlakbij de chalet van Serry in Maria-Aalter.