Verdachte moord Aquino wint kortgeding

Martino T., de man die de moord op Silvio Aquino zou hebben besteld, heeft het pleit gewonnen dat hij had ingediend tegen justitieminister Koen Geens (CD&V). Zijn eenzame opsluiting in de Leuvense Hulpgevangenis wordt opgeschort. "De Belgische Staat moet mijn cliënt elke dag 250 euro betalen als de uitspraak niet wordt nageleefd", zegt advocaat Koen Vaneecke aan Het Belang van Limburg. T. zit sinds 26 januari vorig jaar in de gevangenis waarvan achttien maanden in eenzame opsluiting. "Mijn cliënt ondergaat nu hetzelfde regime als elke andere gedetineerde."