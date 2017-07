De 23-jarige Roemeen Alexandru C. is aanhouden op verdenking van moord op Sofie Muylle. Haar lichaam werd op zondag 22 januari aangetroffen op het strand van Knokke. Camerabeelden en getuigenissen wezen in de richting van Alexandru C. Die werd op maandag 26 juni in Roemenië opgepakt en werd vrijdagavond uitgeleverd. De Brugse onderzoeksrechter oordeelde zaterdag dat er voldoende aanwijzingen zijn om hem aan te houden voor moord.