Vercauteren op weg naar Zamalek

Frank Vercauteren is topkandidaat om Zamalek te coachen. De Egyptische topclub dacht aanvankelijk ook aan Hugo Broos, maar die ligt nog onder contract bij Kameroen. De voorbije dagen werden verregaande gesprekken gevoerd tussen Zamalek en Vercauteren, die de club uit de Egyptische hoofdstad Caïro bezocht. Volgens goede bronnen heeft Vercauteren wel zin in een avontuur bij Zamalek, dat niet alleen in Egypte, maar in heel Afrika tot de top behoort. Vercauteren heeft blijkbaar een aantal vragen overgemaakt aan Zamalek en wacht nu op antwoorden van de Egyptische club. Als die naar wens zijn, zou niets een overeenkomst in de weg staan. De volgende dagen wordt duidelijkheid verwacht vanuit Egypte. Frank Vercauteren was de voorbije jaren als coach actief bij het Russische Samara, maar op dit moment zit hij zonder werk.