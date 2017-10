Vercauteren gaat Cercle trainen

Noem het een verrassing van formaat. Niet het ontslag van José Riga, wel de aanstelling van Frankie Vercauteren bij Cercle Brugge. Na een sabbatjaar en het weigeren van meerdere clubs kiest de 60-jarige coach voor de door AS Monaco gesteunde 'vereniging'. "Voor velen is dit een verrassing, voor mij een goede reden om weer aan het werk te gaan. Ik ga nog geen boek schrijven en ben nog niet aan stoppen toe (lacht)", verwees de coach naar collega Hugo Broos. "Ik heb er geen probleem mee om in de schaduw in 1B te werken. Liever dit dan in de spotlights. In de Emiraten zaten er soms vijftig fans op de tribune, dus dat is niet belangrijk." Vercauteren tekende slechts tot juni 2018.