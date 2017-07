Verborgen taboes ontbloot

De Britse journaliste-presentatrice Stacey Dooley is pas 30 maar heeft er al een indrukwekkende tv-carrière op zitten. Ze verscheen voor het eerst op de radar als een van de fashionista's die in Blood, Sweat and T-shirts naar India trokken om er te onderzoeken hoe hun dure kleren werden gemaakt. Daarna maakte ze furore met Stacey Dooley Investigates en Brainwashing Stacey, waarin ze overal verborgen taboes onder de aandacht bracht. Terzake Docu serveert deze week vier afleveringen van dit vaak spraakmakende reportagemagazine. Maandag treffen we Dooley in Californië, waar ze zich onderdompelt in de wereld van de antiabortusbeweging. Woensdag volgt ze in Afrika jagers op groot wild die trots poseren bij het kadaver van een afgeknalde leeuw of neushoorn.