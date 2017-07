Verboden toegang, u werd gescreend

Waarom worden de 37 geweigerd?

Het gaat niet om kruimeldieven of mensen die tien jaar geleden in een vechtpartij verzeilden, zoveel is zeker. De politie linkte de bezoekerslijst namelijk aan verschillende databanken zoals de Algemene Nationale Gegevensbank en die van Interpol en Europol. De politie hanteerde daarvoor verschillende filters. In eerste instantie werd geselecteerd op basis van zware misdrijven. Denk: zware geweldpleging, ernstige zedenfeiten, links met radicalisme en terreur. De tweede filter bakende af wanneer de feiten werden gepleegd en wat de precieze context was. "Van de dossiers die overbleven, hebben we een individuele risico-inschatting gemaakt", zegt Peter De Waele, woordvoerder van de Federale Politie.