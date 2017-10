Verbannen nog voor ze er zijn

De commerciële deelfiets is op komst. Twaalf van de dertien Vlaamse centrumsteden, plus Deinze, zijn de afgelopen maanden benaderd door bedrijven die zulke fietsen willen installeren. Om te vermijden dat de situatie hier net zoals in Nederland ontspoort, worden er nu alvast maatregelen genomen.

Minder dan een jaar nadat commerciële deelfietsen hun intrede deden in Amsterdam, wil de stad ze daar weer weg. Het grote verschil met stadsfietsen, zoals Velo in Antwerpen of Villo in Brussel, is namelijk dat commerciële deelfietsen geen vast station hebben. Ze kunnen op eender welke plek in de stad achtergelaten worden en gebruikers kunnen het elektronische slot voor gebruik ontgrendelen via een app. Gevolg is dat het in de Amsterdamse straten, die sowieso al bulkten van de fietsen, nu helemaal struikelen is over tweewielers.