Venezuela: 'Onacceptabel'

De nieuwe boosdoener voor Trump is Venezuela, om precies te zijn Hector Maduro, de dictator die "een eens welvarend land naar de rand van de afgrond heeft geleid". Trump noemde de Venezolanen 'buren en vrienden', die zwaar te lijden hebben onder het corrupte regime. "Het probleem in Venezuela is niet dat het socialisme verkeerd is geïmplementeerd, maar juist dat het socialisme volgens het boekje is geïmplementeerd. De situatie is totaal onacceptabel, en we kunnen niet aan de kant blijven staan", zei Trump, die een paar weken geleden zelfs dreigde met militair ingrijpen. Dat lijkt moeilijk te rijmen met Trumps gehamer op soevereiniteit. Maar de Amerikaanse president vindt dat Maduro zijn eigen volk heeft verraden. "De democratische instituties worden vernietigd", constateert hij.