Venezolaanse regering arresteert oppositieleden

Twee van hen werden maandagnacht uit hun huis gehaald door leden van de veiligheidsdienst. Het gaat om Leopoldo Lopez en de voormalige burgemeester van Caracas Antonio Ledezma. Aanhangers van Ledezma zetten een video op het internet waarop te zien was hoe Ledezma wordt afgevoerd. Lopez werd volgens zijn advocaat naar een militaire gevangenis gebracht, waaruit hij in juli was vrijgelaten. Sindsdien had hij huisarrest. Lopez had drie jaar uitgezeten van de dertien jaar gevangenisstraf die hij had gekregen omdat hij bij betogingen van de oppositie tot geweld zou hebben opgeroepen. Ledezma werd twee jaar geleden gearresteerd en had sindsdien huisarrest.