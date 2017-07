Venezolaans parlement

Een groep aanhangers van de Venezolaanse regering is met geweld binnengedrongen in het het parlement, de enige instelling die gecontroleerd wordt door de oppositie. Tientallen mensen drongen de tuinen van het parlement binnen, en schoten er rotjes af. Ze droegen kleren in de rode kleur van de regerende socialistische partij, en sommigen onder hen waren gemaskerd. Daarna konden ze het gebouw binnendringen, en minstens een parlementslid zou gewond zijn geraakt. De parlementsleden hielden een speciale zitting ter ere van de Onafhankelijkheidsdag. Sinds begin april is er een machtsstrijd aan de gang in Venezuela, waarbij al negentig mensen om het leven kwamen.