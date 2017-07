Venetianen revolteren tegen massatoerisme

Ze zijn jaarlijks met 28 miljoen, de toeristen die Venetië aandoen. Dat zijn er bijna 77.000 per dag, terwijl er maar 54.000 Venetianen zijn. De lokale bevolking is het zat. Gisteren kwamen ze op straat. "Er is geen plaats meer voor ons. Unesco heeft gefaald", klinkt het. De vraatzucht van de toeristische sector wordt elk jaar groter, zeggen de inwoners: de weinige huizen die er nog zijn, maken plaats voor hotels en bed and breakfasts. Met de slogan 'Mi non vado via' of 'Ik vertrek hier niet' trekken ze de straat op tegen hoge huurprijzen, nieuwe hotels en B&B's, en zeggen ze nee tegen de 'onverschilligheid' en 'doofheid' van het bestuur. De Unesco gaf de stad vorig jaar al een waarschuwing.