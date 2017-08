Veel meer dan een bekkentrekker

Carrey werd bekend als acteur met een overdreven mimiek en een bijzondere lichaamscontrole, gespecialiseerd in van mafkezen. Niemand in de filmindustrie kon in de jaren 90 om Carrey heen. Neem 1994: binnen een jaar werden Ace Ventura: Pet Detective, The Mask en Dumb and Dumber uitgebracht, drie relatief goedkoop gemaakte komedies met Carrey in de hoofdrol, die samen meer dan 700 miljoen dollar opbrachten.