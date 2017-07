Veel drinken, weinig besef

"De ervaring leert dat mensen vaker wakker liggen van angst voor kanker dan voor andere ziektes. Mensen worden er alerter door", weet professor Frederik Neyens (KU Leuven). Toch blijken negen op de tien Europeanen niet te weten dat het risico op kanker gevoelig toeneemt door alcohol. En dat is vreemd. Want het is geen nieuwe informatie volgens de professor. "Dertig jaar geleden zagen we al dat long-, lever- en slokdarmkanker belangrijke doodsoorzaken waren van frequente drinkers." Volgens het VAD drinkt iemand beter niet meer dan tien standaardglazen alcohol per week.