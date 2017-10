Vechten om de beste steen

De nieuwe kubus van DM Magazine is geboren in de diepe groeves van Henegouwen en gesmeed onder de ruwe handen van rasechte steenkappers.

Je zou het niet denken. Het lijkt haast een ambacht uit de middeleeuwen. Maar toch, bijna elk Belgisch dorpje heeft nog een eigen steenkapper. Een ambachtsman die met beitel en hamer in de hand uit eenzelfde steen tegels, keukenbladen of interieurafwerkingen houwt. Zelfs zonnebrillen kunnen ze uittikken, maar of dat werkelijk handig is, is maar de vraag. In hun ateliers bewerken ze ruwe steen, die van alle uithoeken van de wereld tot bij hen komt. Uit de groeves van Vlaanderen, Vietnam of zelfs Zuid-Amerika sleuren kranen gigantische blokken van 5 op 2,5 meter, die wel 35 ton wegen, uit de aardbol.