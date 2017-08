VDAB sanctioneert werklozen die te weinig moeite doen

De VDAB heeft in de eerste helft van dit jaar 6.698 sancties opgelegd aan werklozen die zich onvoldoende hebben ingespand om een job te vinden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Meestal houdt zo'n sanctie in dat een werkloze tijdelijk zijn of haar werkloosheidsuitkering verliest. Ook worden werklozen sneller doorverwezen naar de controledienst van de VDAB. Toch is het sanctiebeleid van de VDAB voor ondernemersorganisatie Voka nog te laks. "Zijn er onder de 33.072 werkzoekenden in stad Antwerpen echt geen twintig of dertig mensen te vinden die een zesdaagse opleiding tot vorkheftruckchauffeur kunnen volgen?" vraagt Pieter Leuridan, manager arbeidsmarkt bij Voka, zich af. Voka wil dat de VDAB efficiënter werkt. "Als we aan een werkloosheidsuitkering die onbeperkt is in de tijd vasthouden, eisen we dat daar een efficiënt systeem van activering én controle tegenover staat."