Vannacht verduistert de maan een beetje

In de nacht van 10 op 11 februari gebeurde het al eens en vannacht opnieuw: wie wakker blijft, kan een gedeeltelijke maansverduistering zien. De maan zal zich door de schaduw van de aarde bewegen, zodat op een deel van het maanoppervlak geen direct zonlicht meer zal vallen. Dan zal het lijken of een hap uit de maan wordt genomen. Volgens kenners zou enkel het allerlaatste deeltje van de eclips te zien zijn in onze contreien. Dat was op 11 februari niet zo, toen kon de hele eclips bewonderd worden. Wie wat geduld heeft, kan de komende jaren nog wel wat tegemoetzien. Op 31 januari 2018 is er opnieuw een totale maansverduistering, ook op 27 juni 2018 is er eentje. De wekker kan alvast geprogrammeerd worden.