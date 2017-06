Vanlerberghe verhuist voor 2 miljoen naar Club

All bets are closed. Na maandenlang getouwtrek gaat Jordi Vanlerberghe tot 2021 aan de slag bij Club Brugge. De West-Vlaamse topclub haalt het zo van Anderlecht, AA Gent en Standard - sinds Nieuwjaar een voor een in de ring voor het Mechelse talent. Club maakt bijna 2 miljoen euro over aan Malinwa, een bedrag dat de eerder overeengekomen som met AA Gent van 1,7 miljoen euro lichtjes overstijgt. De Buffalo's wilden Vanlerberghe net als de andere traditionele topclubs een meerjarig contract bieden, maar geen van hen kon op tegen diens voorliefde voor blauw-zwart.