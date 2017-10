Vanhaezebrouck durft, nu de spelers nog

PSG in de Champions League ontvangen alsof het een competitieduel tegen KV Mechelen is: Hein Vanhaezebrouck doet het gewoon. Met drie verdedigers. Offensieve intenties. En vooral: bállen.

Probéért u zich even in het hoofd van makelaar Jorge Mendes - een willekeurige vakman, die ontegensprekelijk kwaliteit ziet, anders zou hij Cristiano Ronaldo niet mogen vertegenwoordigen - te verplaatsen. Welke van onderstaande namen zou de Portugees kiezen? Edinson Cavani of Lukasz Teodorczyk? Marco Verratti of Sven Kums? Kylian Mbappé of Pieter Gerkens? En dan hebben we het nog niet over Neymar gehad - een sterrenparade. Mendes zou zeggen, net als u trouwens: in de gecombineerde ideale elf van Anderlecht en PSG is er geen paars of wit te zien. Het verschil is simpelweg te groot.