Vandoorne moet versnelling hoger schakelen met McLaren

Stoffel Vandoorne heeft de dertiende tijd neergezet in de tweede oefensessie voor de GP van Maleisië. Zijn topchrono bedroeg 1:33.673, ruim een seconde trager dan zijn Spaanse teamgenoot bij McLaren, Fernando Alonso. Vandaag staan in het bloedhete Sepang de kwalificaties op het programma, zondag volgt de GP. Opsteker voor Vandoorne: McLaren rijdt volgend seizoen met een motor van Renault. Eindelijk verlost van Honda. "Je moest eens weten hoe ik ernaar uitkijk, een machine krijgen waarmee ik voor het podium kan rijden", zegt de West-Vlaming. "Of voor de winst." Toch is een nieuwe motor geen garantie op succes. De V6 van Renault, en vooral het elektrische gedeelte errond, is behoorlijk verschillend van de Honda. Zo is hij groter en zitten essentiële onderdelen voor energierecuperatie of koeling op een andere plaats.