Vandoorne bolt niet uit

De Honda-motor ligt dus buiten. In de plaats komt Renault. Wel pas volgend seizoen. Is de rest van 2017 uitbollen voor McLaren? Niets van, lacht Stoffel Vandoorne in de paddock van Sepang. "De geluksvogel die ik ben mag het zich niet permitteren om niet tot op het bot te gaan." Hij wil blijven bijsturen aan de auto. En er is meer: "Bij McLaren heb ik met Alonso een sterke kerel naast me. Ook dat prikkelt me. Vanaf de Oostenrijkse grand prix spelen we gelijk. Nu is hij een keertje sneller, dan ik weer. Het verschil wordt gemaakt door details."