Vandoorne (7de): 'Leuk om Alonso te kloppen'

Stoffel Vandoorne (25) zit opvallend fris als we hem anderhalf uur na de race in Maleisië spreken. Na de fysiek meest slopende koers van het seizoen, met saunatemperaturen in de auto. Hij lacht: "Het was lastiger in het kantoortje van de ingenieurs voor de nabespreking dan tijdens de koers, want de airco was daar uitgevallen." Na Singapore opnieuw zevende, het hele weekend sneller dan teamgenoot Fernando Alonso, en nu eerste McLaren-coureur in het kampioenschap. Vandoorne blijft er West-Vlaams nuchter bij. "Natuurlijk ben ik blij. En ja, ik geef het toe: het voelt goed als je iemand als Alonso kunt kloppen. Maar het seizoen is nog niet gedaan. Nu eens ik, dan weer hij. Er kan zoveel gebeuren in de formule 1.