Vanderhaeghe predikt rust na slechte start

De druk was bij KV Oostende zelden groter, in de aanloop van het duel om de laatste plaats tegen Eupen. Nul op negen was al een drama voor de kustploeg, laat staan nul op twaalf. De ellende was dan ook compleet na een zenuwslopende ontmoeting in de Oostkantons, waar op de gezichten een ongeziene graad van ontreddering waar te nemen was. "Een zege was een nieuwe start geweest", zei Vanderhaeghe. "Dat is niet het geval en dus moeten we heel erg ontgoocheld zijn.