Vanderhaeghe predikt rust

"We hadden de drang om te scoren", zegt Yves Vanderhaeghe, coach van KV Oostende. "In de zestien ontbreekt het ons aan scherpte, maar ook aan geluk. Dan krijg je zo'n lange bal die verkeerd beoordeeld wordt en die binnengaat. In de tweede helft hebben we een vuist gemaakt. Maar in de zestien lukt het niet, de bal gaat niet binnen. Je kunt geen overwinning op bestelling vragen, maar je kunt wel vragen dat de spelers er alles aan doen. Ik kan achteraf alleen maar zeggen dat ze dat gedaan hebben." Vanderhaeghe weet zich nog gesteund door de fans en het bestuur. "Drie weken geleden heeft de club al gezegd dat ze nog vertrouwen in me heeft. Ik weet dat ik hier krediet heb opgebouwd.