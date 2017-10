Vandaag wordt nationalistische hoogdag in Spanje

Op een moment dat Spanje davert op zijn grondvesten heeft de Spaanse regering besloten de nationale feestdag van vandaag grootser aan te pakken dan ooit. De militaire parade is uitgebreider, de tribunes hebben meer plaatsen, en er is gekozen voor een opvallende slogan: 'Trots Spanjaard te zijn'. 12 oktober, de dag van de ontdekking van Amerika, was altijd een wat bezoedelde feestdag. De verovering van het continent ging immers gepaard met veel moord en roverij. De Dag van de Spaansheid, zoals hij officieel heet, werd door de Spanjaarden dus een beetje halfhartig gevierd. Maar nu schudt het ministerie van Defensie, dat de dag organiseert, alle schaamte van zich af. "Op 12 oktober moet je je trots voelen: op onze toekomst, op onze solidariteit, onze tradities, en onze verdediging", luidt het in een spotje.