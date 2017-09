Vandaag overleg over situatie in Maximiliaanpark

Vandaag zitten alle betrokken diensten samen over de verdere aanpak van de migranten in het Maximiliaanpark in het centrum van Brussel. Daar verbleven de afgelopen maanden honderden mensen, onder wie veel Sudanezen. De meesten van hen zijn op doorreis naar het Verenigd Koninkrijk en willen geen asiel aanvragen in ons land. Daarom stopte de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en Fedasil er met haar informatiecampagnes. Met brochures gaven de ambtenaren uitleg over een eventuele asielprocedure in ons land, die hen recht geeft op opvang. Ook een eventuele terugkeer kwam aan bod. Na het stopzetten van de campagnes focuste de regering op politieacties. Die zorgden ervoor dat de aantallen migranten pijlsnel daalden in het park en omgeving. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kreeg afgelopen week veel kritiek omdat een identificatiemissie uit Sudan hem hielp Sudanezen terug te sturen.