Vanaken en/of Refaelov?

Horvath; Mechele of Engels, Simons, Denswil; Palacios, Nakamba, Vormer, Limbombe. Acht namen - van doelman over verdediging naar middenveld - die donderdag zo goed als zeker aan de aftrap komen. Bovendien is er geen enkele geldige reden om Dennis niet op te stellen, zodat we met de Nigeriaan al aan negen titularissen komen. Blijven nog over: de twee posities voor, naast of achter Dennis. In te vullen naargelang van het profiel dat Leko nodig acht tegen AEK.