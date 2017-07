Van strand naar zege in San Sebastián

Giro-winnaar Tom Dumoulin kon in de afdaling van de Murgil Tontorra, de laatste hindernis van de dag, amper zijn spoor houden. Samen dichtten ze de kloof op Mikel Landa, Bauke Mollema en Tony Gallopin. In de spurt op de Boulevard in Donostia had Kwiatkowski, terend op zijn uitstekende Tour-vorm die hij de voorbije weken aanwendde in dienst van Chris Froome, geen kind aan zijn vier kompanen. "Geweldig dat ik zo'n mooie koers op deze manier kan afmaken", gaf hij uiting aan zijn vreugde. De 27-jarige Kwiatkowski is aan een boerenjaar bezig. In de klassieke lente won hij al de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, in juni kroonde hij zich tot Pools kampioen tijdrijden.