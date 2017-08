Van Snick grijpt opnieuw naast medaille

Charline Van Snick kan in haar nieuwe gewichtsklasse (-52 kilogram) nog steeds niet overtuigen. De 26-jarige Luikse ging eruit in de derde ronde van het WK judo in Boedapest, nadat ze in april op het EK ook al met lege handen huiswaarts keerde. Van Snick, 22ste op de IJF-ranking, rekende eerst wel af met de Hongaarse Reka Pupp (IJF 11) maar verloor vervolgens na een golden score van de Israëlische Gili Cohen (IJF 3). Al was Van Snick het niet eens met de waza-ari die de scheidsrechter aan Cohen toekende. "Cohen heeft haast niet aangevallen en toch kreeg ik al snel een bestraffing. En bij die golden score had ik ook niet de indruk dat ze een aanval had ingezet. Ik moet de beelden herbekijken, maar het is hard om er zo uit te gaan.