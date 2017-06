Van mooi meisje tot hoopje niks

Toen de Nederlandse Emma Caris 12 jaar was, merkte haar moeder dat ze onregelmatig begon te eten en maaltijden oversloeg. Emma vermagerde zienderogen, kwam vervolgens aan om dan toch weer af te vallen. Overal werd hulp gezocht om het aan anorexia lijdende meisje er weer bovenop te helpen, maar geen enkele therapie sloeg aan. Zelfs de zwaarste behandeling met gedwongen voedseltoediening en een ultiem verblijf in een Portugese kliniek konden niet verhinderen dat het mooie meisje ondanks een uitgesproken levenswil in een uitgemergeld - "Ik ben nu een hoopje niks" - wrak veranderde. Na een zes jaar durende strijd overleed de 'uitbehandelde' Emma aan de ziekte. Al die tijd hield ze een videodagboek bij met de vurige wens dat het na haar dood gebruikt zou worden voor een docu over anorexia.