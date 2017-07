Van klein BMW'tje tot dikke vette schandpaal

De orkaan over de elleboog van Sagan in de Tour was nog niet gaan liggen of daar raasde al een nieuwe storm door de sociale media: die over de auto van Maya Detiège (sp.a). In een interview met Knack over de graaicultuur bij politici zei ze dat ze als politica een mooi loon heeft, maar vroeger een 'aardige functie' had in de farmaceutische sector, waar haar collega's van toen nu met een Porsche rijden, terwijl zij een 'klein BMW'tje' heeft. Het was dat woord dat voor verontwaardiging zorgde. Hoe durfde een politica - en dan nog iemand van de 'sossen' - te klagen dat ze 'maar' met een BMW rijdt?