Van games naar mainstream

Pionier al sinds de jaren 60

Wanneer spelers dit najaar in Call of Duty: WWIIeen verbeten strijd voeren tegen Duitse troepen op Omaha Beach of de piramides van Gizeh beklimmen in Assassin's Creed: Origins, lijkt datgene wat op het scherm te zien is wel op magie wanneer u het vergelijkt met de blokken en lijnen van Pong, een van de allereerste commerciële videogames. Maar met tovenarij heeft het allemaal niets van doen: videogames zijn ontsproten uit de computertechnologie in de jaren 60 en 70, en zijn vervolgens meegegroeid in de cadans van de rekenkracht die computers de afgelopen vijftig jaar erbij kregen.