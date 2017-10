Van een jeugd in een grot tot grote leider

In China begint morgen het negentiende partijcongres. Daar zal president Xi Jinping (1953) zijn macht tonen - en zijn status als grootste politieke ster in lange tijd. Hoe kon de zoon van een revolutionair opklimmen tot een aanbeden partijleider? Op zoek naar antwoorden in het dorp waar Xi opgroeide.

Op het houten tafeltje naast de olielamp waarbij president Xi Jinping in de avonduren Russische romans las, liggen twee geldstukjes. Een eerbiedig offer. Chinezen gooien ook muntjes naar beelden van heilige schildpadden of leggen bankbiljetten bij boeddhabeelden en portretten van Mao Zedong. Het meisje dat bezoekers rondleidt in de grotwoning waar China's nummer een zijn tienerjaren doorbracht, bloost van ongemak. Er zijn strenge regels voor alles wat met Xi te maken heeft, zegt ze.