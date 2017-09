Van der Poel duwt Van Aert van UCI-troon

Twee jaar geleden nam Wout van Aert de leiding in de UCI-ranking over van Kevin Pauwels. Sinds die 22ste september 2015 bleef de regerende wereldkampioen het klassement aanvoeren. Maar na zijn recente wereldbekerzeges in de VS neemt Mathieu van der Poel voor het eerst in zijn carrière resoluut het heft in handen. Een voorproefje voor wat volgt? Want Van der Poel wil nog wel van een aantal blinde vlekken van zijn cv laten verdwijnen. De belangrijkste blinde vlek op zijn palmares: de wereldbeker. "Omdat dit klassement crossoverstijgend is", verduidelijkt Van der Poel. "Zowel op de piste, op de weg, in het mountainbiken als in het veldrijden heb je een wereldeker. Dus zie ik dat sowieso als een doel." Na het Amerikaanse tweeluik telt Van der Poel een bonus van 50 punten op Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout.