Van den Broeck zwaait af in Putte-Kapellen

De Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen op 17 oktober wordt de allerlaatste officiële wedstrijd van Jurgen Van den Broeck (34). Het is meteen ook zijn afscheid aan de Belgische wielerfans. De beste Belgische ronderenner sinds Lucien Van Impe (6de in de Giro, 3de en 4de in de Tour, 8ste in de Vuelta) kondigde in mei aan dat hij het profwielrennen voor bekeken houdt. Gisteren kreeg hij in zijn thuishaven Herentals al een eresaluut tijdens het na-Tourcriterium. Morgen rijdt Van den Broeck voor Lotto-Jumbo de Clásica San Sebastián.