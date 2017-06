Van de Velde kiest voor gezin en verlaat Schoon Verdiep

Een opmerkelijke mededeling kwam gisterochtend vanop het Antwerpse stadhuis. Met het einde van de legislatuur in het vizier, geeft schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed en Groen Rob Van de Velde er de brui aan. De intenties van Van de Velde lekten vroegtijdig, waardoor de doorgaans zo strakke N-VA-communicatie nog niet op punt stond. Van de Velde stopt zeker niet per direct. Maar wanneer dan wel? Dat moet nog besproken worden, in het najaar zelfs pas. Zal hij de legislatuur uitdoen? Voor Van de Velde zelf is het een optie, op het kabinet van burgemeester Bart De Wever wordt die suggestie droog ontvangen.