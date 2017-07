Van Avermaet (4de): 'Meer ritten voor klassieke coureurs a.u.b.'

Wat Greg Van Avermaet (32) gisteren voorgeschoteld kreeg, beviel hem best, maar winnen lukte niet. "Sprinters als Matthews kunnen dit terrein ook aan", was de nuchtere vaststelling. De Oost-Vlaming werd vierde, nadat hij al vroeg op kop was gekomen om zijn sprint in te zetten. "Ik heb gekozen om zelf initiatief te nemen", legde hij uit. "Als ik in de wielen was blijven zitten, had ik derde kunnen worden. Dan probeer ik liever alles of niets. Helaas stond er een strakke tegenwind: toen ik uit die laatste bocht kwam, was het alsof ik tegen een muur reed." De kopman van BMC herhaalde hoe moeilijk het is om een rit te winnen in de Tour.