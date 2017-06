Vakantiedruk

Nu de tournee van Obsession door Luxemburg bijna aan zijn laatste halte toe is en ik daarna alleen nog in Moskou ben met de voorstelling De stille kracht, nadert er een periode van vrije tijd. Met elke spier in mijn lichaam die ik de afgelopen maanden onophoudelijk heb moeten aanspannen, heb ik naar rust verlangd. Maar nu de vakantie voor de deur staat, ben ik in opperste staat van paniek. De druk om de ideale locatie te vinden, het perfecte huis, of schattigste hotelletje, met het rustigste, meest authentieke strandje en de lekkerste restaurants op een steenworp afstand, is gigantisch. Een mate van moeheid die ik nog niet eerder voelde, heeft zich meester van mij gemaakt. Ik heb hartkloppingen, ik slaap slecht, terwijl mijn ogen overdag om de haverklap dichtvallen.